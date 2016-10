TF1 22:50 bis 00:45 Sonstiges La momie : la tombe de l'empereur dragon USA, CHN, D, CDN 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Il y a des centaines d'années, le cruel empereur dragon de Chine a été maudit par une sorcière et pétrifié aux côtés de milliers de ses soldats. A la fin des années 40, un jeune archéologue américain, Alex O'Connell, tente de retrouver la tombe de l'empereur. Quand il exhume les restes du souverain et les ramène à Shanghai, il ignore qu'il va provoquer son réveil. Ramené à la vie par l'oeil de Shangri-La, l'empereur dragon, sur le point de devenir immortel, va rassembler son armée pour conquérir le monde. Seuls Alex et ses parents, les aventuriers Rick et Evelyn O'Connell, sont en mesure de l'arrêter. Mais il leur faudra se rendre jusque dans les endroits les plus dangereux d'Asie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Jet Li (Empereur Han) Luke Ford (Alex O'Connell) Michelle Yeoh (La magicienne) Maria Bello (Evelyn Carnahan O'Connell) John Hannah (Jonathan Carnahan) Russell Wong (Ming Guo) Originaltitel: The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Regie: Rob Cohen Drehbuch: Alfred Gough, Miles Millar, John L. Balderston, Stephen Sommers Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12