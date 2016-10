TF1 20:55 bis 23:30 Sonstiges Danse avec les stars Episode 3 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Les téléspectateurs ont carte blanche, et ce, pendant deux semaines : ils pourront attribuer à chaque couple une danse associée à une musique. La semaine qui précède cette troisième émission, les couples solliciteront ainsi les internautes pour les aider à offrir la plus belle des prestations. Les personnalités auront-elles besoins de conseils sur le choix du costume - Des éléments de la chorégraphie - Des choix vont-ils surprendre - Les célébrités vont-elles apprécier les danses choisies - Toute la semaine, l'interactivité sera véritablement mise à l'honneur via MyTF1 et les réseaux sociaux. Les couples pourront dialoguer avec les téléspectateurs en salle de danse lors des répétitions. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot