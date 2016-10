TF1 13:30 bis 14:45 Sonstiges Reportages découverte Les mystères du Père-Lachaise Stereo 16:9 HDTV Merken Le Père-Lachaise, avec ses 44 hectares de verdure, est un des plus grands espaces verts de Paris. Trois millions de visiteurs se croisent, chaque année, dans ce lieu unique, plus grand que le Vatican. Parmi les nombreuses célébrités inhumées au Père-Lachaise, Oscar Wilde. Il repose sous un imposant sphynx de granit. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anne-Claire Coudray

