BBC Entertainment 22:35 bis 23:00 Comedyserie The Mimic GB 2013 Merken When Martin finds that he has lost his voice, Neil escorts him to his dad's doctor for a cure. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terry Mynott (Martin Hurdle) Neil Maskell (Neil) Jacob Anderson (Steven) Jo Hartley (Jean) Sharon Duncan-Brewster (Dionne) Ami Metcalf (Helen Smith) Ralph Brown (Denholm) Originaltitel: The Mimic Regie: Kieron Hawkes Drehbuch: Matt Morgan