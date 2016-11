BBC Entertainment 08:55 bis 09:25 Comedyserie Last of the Summer Wine The General's Greatest Battle GB 2004 Merken At an annual parade celebrating a famous battle, Norma plays an old General's wife. Norman wisdom stars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sallis (Clegg) Frank Thornton (Truly) Kathy Staff (Nora Batty) Brian Murphy (Alvin) Jane Freeman (Ivy) Keith Clifford (Billy) Jean Alexander (Auntie) Originaltitel: Last of the Summer Wine Regie: Alan J.W. Bell Drehbuch: Roy Clarke Musik: Ronnie Hazlehurst

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 215 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 71 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 70 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 35 Min.