BBC Entertainment 02:45 bis 03:30 SciFi-Serie Doctor Who Tötet den Mond GB 2014 Merken In the near future, the Doctor and Clara find themselves on a space shuttle making a suicide mission to the Moon where a world of horror awaits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara Oswald) Hermione Norris (Lundvik) Tony Osoba (Duke) Phil Nice (Henry) Christopher Dane (McKean) Samuel Anderson (Danny Pink) Originaltitel: Doctor Who Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: Peter Harness Kamera: Ashley Rowe Altersempfehlung: ab 12

