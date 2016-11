RTL TVI 22:10 bis 23:00 Sonstiges Suits L'ombre d'un doute USA 2013 Stereo Merken Harvey et Mike tentent de trouver un moyen d'écarter Cameron du poste de procureur dans l'affaire Ava. Lorsque Stephen apprend leur plan, il se propose de les aider, même si Harvey est vraiment sûr de son coup, à tel point qu'il décide même de sortir Mike de l'affaire. Ce dernier se lance dès lors sur un autre cas, et demande à Rachel de travailler avec lui. Leur mission consiste à prouver qu'un homme a détourné l'argent de ses clients, et de l'obliger à les rembourser. En examinant minutieusement le profil de ses collaborateurs, ils découvrent que l'une des femmes avec qui il travaille, est impliquée avec lui dans les détournements. Ils tentent alors de la faire témoigner contre son patron. Un peu plus tard, Mike rejoint Rachel lors d'un dîner avec ses parents, et y apprend un secret dont elle ne lui avait jamais parlé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Macht (Harvey Specter) Patrick J. Adams (Mike Ross) Rick Hoffman (Louis Litt) Meghan Markle (Rachel Zane) Sarah Rafferty (Donna Paulsen) Gina Torres (Jessica Pearson) Gary Cole (Cameron Dennis) Originaltitel: Suits Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Genevieve Sparling, Aaron Korsh Altersempfehlung: ab 6