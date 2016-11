RTL TVI 20:30 bis 21:15 Actionserie Chicago Police Department Au-dessus des lois USA 2015 Stereo Merken Après qu'un homme à capuche ouvre le feu sur leur voiture de patrouille, Roman est blessé et Burgess prend en chasse le tireur. Elle le perd brièvement de vue et tire sur quelqu'un en apercevant quelque chose dans la main d'un homme. Malheureusement, aucune arme n'est retrouvée sur la scène de crime. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas, Matt Olmstead Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 18