RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges L'infirmière du coeur USA 2014 Stereo Auteure de romans à succès, Norma Boswell a dû accepter la présence sous son toit d'une infirmière à domicile du fait de son âge. Le caractère bien trempé de la septuagénaire les fait fuir, les unes après les autres, jusqu'à l'arrivée d'Emma, une jolie blondinette qui réussit à résister aux piques et autres caprices de l'acariâtre vieille dame. En fait, Norma est en phase terminale d'un cancer, qu'elle a décidé de cacher à ses proches. Contre toute attente, les deux femmes vont sympathiser et créer un lien d'amitié qui inspirera Norma pour l'écriture d'un dernier roman... Schauspieler: Doris Roberts (Norma) Rachael Carpani (Emma) Ernie Hudson (Dr. Beck) Elizabeth Bond (Amber Fells) Chris Gartin (Henry Luther) Sam Page (Justin) Tessie Santiago (Maria Luther) Originaltitel: Touched Regie: Bradford May Drehbuch: Nathan Atkins, Gina Van Name Musik: Stephen Graziano