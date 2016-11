RTL TVI 22:05 bis 23:40 Familienfilm Bedtime Stories USA 2008 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Skeeter Bronson travaille comme homme à tout faire dans un hôtel appartenant au richissime Barry Nottingham et il rêve secrètement d'en devenir le gérant, comme le fut jadis Marty, son père... Lorsque Wendy demande à son frère de garder ses deux enfants pendant une semaine, Skeeter joue les baby-sitters et pour aider les deux enfants à s'endormir, il leur raconte des histoires merveilleuses, inspirées de sa propre vie. Mais quelle n'est pas sa surprise de constater, le lendemain, que les péripéties inventées par les enfants se réalisent pour de vrai ! Conscient de ce don merveilleux, Skeeter tente de manipuler ses neveux pour qu'ils inventent des histoires, qui règleraient tous ses problèmes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Skeeter Bronson) Keri Russell (Jill) Guy Pearce (Kendall) Russell Brand (Mickey) Richard Griffiths (Barry Nottingham) Jonathan Pryce (Marty Bronson) Courteney Cox (Wendy) Originaltitel: Bedtime Stories Regie: Adam Shankman Drehbuch: Tim Herlihy, Matt Lopez Kamera: Michael Barrett Musik: Rupert Gregson-Williams