RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges Une maison pour deux USA, CDN 2015 Stereo Derrière l'héritage d'une maison se cache une autre surprise... Jenny, jeune traiteur, aimerait ouvrir son propre gîte-restaurant. L'héritage d'une maison de campagne tombe à point nommé, à un détail près : elle doit partager cette habitation avec Brian, un jeune loup de Wall Street, totalement obsédé par son travail. Toute entente semble impossible entre ces deux personnalités diamétralement opposées, et pourtant... l'envie commune de restaurer la bâtisse finit par créer des liens entre les deux colocataires... Schauspieler: Lacey Chabert (Jenny Fintley) Brennan Elliott (Brian Howell) Edward Asner (Vern) Greyston Holt (Daryl) Daniel Cudmore (Tommy) Heather Doerksen (Casey) Barbara Pollard (Alice) Originaltitel: All of My Heart Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Karen Berger Musik: Christopher Nickel