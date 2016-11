RTL TVI 21:30 bis 22:20 Sonstiges NCIS: Los Angeles Matryoshka USA 2016 Stereo Merken Dans le but de localiser en Russie, Arkady, l'ex-agent du KGB, Sam et plusieurs collègues décident de se glisser incognito dans un gala organisé au consulat russe à Los Angeles en compagnie de sa fille Anna afin d'accéder à l'ordinateur du Consul Général soviétique... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Kyle Harimoto, R. Scott Gemmill Altersempfehlung: ab 12