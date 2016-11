RTL TVI 11:40 bis 12:05 Sonstiges Top Models USA 2015 Stereo Merken Carter n'arrive pas à avouer à Rick ce qu'il vient d'apprendre au sujet de Maya. Rick est persuadé connaître sa petite amie, mieux que quiconque. Maya affirme qu'ils sont heureux ainsi et que Carter risque de tout gâcher entre eux... Carter hésite... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Sean Kanan (Deacon Sharpe) John McCook (Eric Forrester) Heather Tom (Katie Logan Spencer) Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Originaltitel: The Bold and the Beautiful