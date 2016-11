RTL TVI 23:25 bis 00:10 Sonstiges Legends Iconoclaste USA 2014 Stereo Merken Le Département d'Etat interdit à l'Agence de remettre en cause la version officielle saoudienne selon laquelle le prince du pétrole Abdullah a été assassiné par l'extrémiste féministe Hani Jabril, qui doit être extradée puis exécutée, et éviter ainsi une crise diplomatique. L'équipe de Martin, qui n'est pas convaincue par la version officielle, décide d'enquêter discrètement. De son côté, le journaliste de renom, alter-ego de Martin, Sébastian Egan, promet à l'éditeur d'un magazine impliqué dans la défense des droits de l'homme, Julian Drake, de lui fournir un scoop sur la destruction d'un drone, de manière à attirer les gros poissons. Il est, en effet, enlevé par Faris Nader auquel il avait promis des données hautement sensibles. Mais l'équipe perd sa trace, et s'inquiète à son sujet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Martin Odum) Ali Larter (Crystal McGuire) Morris Chestnut (Tony Rice) Tina Majorino (Maggie Harris) Amber Valletta (Sonya Odum) Mason Cook (Aiden Odum) Steve Harris (Nelson Gates) Originaltitel: Legends Regie: John Behring Drehbuch: Howard Gordon, Geoff Aull Musik: Reinhold Heil