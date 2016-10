RTL TVI 22:35 bis 23:25 Sonstiges Castle L'immortel USA 2016 Stereo Merken Alan Master, un inspecteur sanitaire de New York City, survit inexplicablement à un empoisonnement déjà jugé fatal par l'autopsie de Lanie. Puis, malgré la protection de la police, il est électrocuté dans son lit et déclaré mort, avant de reprendre conscience à nouveau. Intrigué, Castle prend Alan à la maison et il ne résiste pas à l'idée de le présenter à une fille du laboratoire de recherche qu'il admire secrètement depuis longtemps, qui accepte spontanément de le rencontrer lors d'un dîner. Tout proche du dénouement, Castle est victime à son tour d'un piège l'électrocutant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Rob Hanning