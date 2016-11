RTL TVI 21:45 bis 22:35 Sonstiges Castle Trahisons USA 2016 Stereo Merken Après l'installation d'un logiciel espion dans l'ordinateur du Vice-Président de la Manchester Energie, Hayley, qui faisait équipe avec Marcus Janek, se faufile hors de l'entreprise. Marcus décide de rester caché pour espionner un couple d'amants de la firme ciblée. Le lendemain matin, tandis qu'Hayley retrouve le corps sans vie de Marcus, elle cherche des indices qui pourraient expliquer sa mort, mais elle comprend aussi que ces mêmes indices pourraient l'incriminer. Elle parle alors de contamination. Les autorités interprètent sa déposition comme un risque de cyber-attaque terroriste, c'est pourquoi le MI5 envoie sur place l'agent Steven Mallory qui traite Hayley comme une suspecte. Kate et Castle vont mettre tous les moyens en oeuvre pour venir à sa rescousse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Jessica Yu Drehbuch: Robert Bella

