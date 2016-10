RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges La fiancée des neiges USA 2013 Stereo Merken Le mensonge et l'amour ne font pas vraiment bon ménage... Greta va l'apprendre à ses dépends... Journaliste au sein du magazine people 'Pulse', Greta Kaine est en compétition avec sa rivale Wesley Sharp. Leur patron, Lou Blanco, offrira la direction de l'édition numérique à celle qui rapportera un scoop sur la famille Tannenhill, en découvrant notamment lequel des fils serait sur le point de se fiancer. N'écoutant que son instinct et son ambition, Greta décide de se rendre directement sur le lieu de villégiature de la famille en question qui s'apprête à fêter Noël. Mais il neige tellement que sa voiture se retrouve embourbée. De plus, elle ne dispose d'aucun réseau pour appeler une dépanneuse... Bref, la voilà en mini-short seule dans le froid. Lorsque Ben Tannenhill la trouve par hasard, Greta ment sur son identité. Elle profite de la situation pour rester dans la famille et glaner des informations. Mais alors qu'elle tient son scoop, elle tombe amoureuse de Ben et se trouve face à un dilemme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrina Law (Greta Kaine) Jordan Belfi (Ben Tannenhill) Patricia Richardson (Maggie Tannenhill) Susie Abromeit (Klaire Sinclaire) Robert Curtis Brown (Peters) Bobby Campo (Jared Tannenhill) Tom Lenk (Wesley Sharp) Originaltitel: Snow Bride Regie: Bert Kish Drehbuch: Tracy Andreen Musik: Russ Howard III Altersempfehlung: ab 6