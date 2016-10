RTL TVI 22:40 bis 23:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Les tartes Stereo Merken Cette semaine, "Le meilleur pâtissier : à vos fourneaux !" vous épate avec sa soirée spéciale tartes ! Le chef Lignac vous en met plein la poire avec sa tarte Bourdaloue revisitée. Pâte sucrée, crème d'amande glacée à la poire, le tout coiffé de ganache au chocolat blanc, votre chef préféré donne un petit coup de jeune à ce classique de la pâtisserie ! Ensuite, exit le tablier, à vos paréos, Mercotte vous offre une recette des îles : les tourments d'amour ! Rapportée de Guadeloupe, cette petite tartelette à base de pâte brisée, de garniture coco et décorée d'un coeur en chocolat blanc vous fera oublier tous vos tourments... Puis Vincent Guerlais, chef pâtissier de Nantes, vous offre sa recette de tarte papillon ! Une croustillante pâte sucrée, garnie d'une crème mélisse et citron vert, le tout couronné de fines ailes en chocolat noir. Un dessert qui donne des ailes ! Découvrez ensuite le milkshake version XXL vu par les pâtissiers, c'est le Freakshake ! Sans oublier le jury, Faustine et nos pâtissiers pour le meilleur et pour le rire, ne manquez pas le bêtisier ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert