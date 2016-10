RTL TVI 20:20 bis 22:40 Sonstiges Le meilleur pâtissier Les tartes Stereo Merken Dans cette 3ème semaine de concours, les 10 pâtissiers amateurs encore en lice vont travailler la tarte sous toutes ses formes ! Dans l'épreuve du classique revisité, Cyril Lignac va proposer aux 10 pâtissiers amateurs de revisiter, tant sur la forme que sur le goût, un grand classique de la pâtisserie : la tarte Bourdaloue, inventée vers 1850 par un pâtissier parisien établi... rue Bourdaloue. Larges morceaux de poires pochées déposés sur de la pâte fourrée au préalable avec de la crème d'amandes, le tout saupoudré d'amandes effilées : sur cette épreuve, aux pâtissiers de laisser libre cours à leur imagination, tout en respectant les fondamentaux de la recette. L'aventure au pays des tartes se poursuit avec l'épreuve technique, une épreuve à l'aveugle signée Mercotte ! Cette semaine, le jury attend des pâtissiers qu'ils réalisent des tourments d'amour, une petite tarte ronde et molle, fourrée à la noix de coco, originaire des îles des Saintes (Guadeloupe) dont elle est la spécialité. Nos pâtissiers auront 2h30 pour concocter 18 tourments d'amour identiques, avec seulement 6 moules à leur disposition. Une véritable course contre la montre ! Enfin, pour l'épreuve créative, Cyril et Mercotte ont vu les choses en grand ! Les pâtissiers devront réaliser une tarte géante pour 25 personnes qui représentera leur animal favori. Coccinelle, chat, perroquet, koala... Leur tart'animale pourra prendre la forme de leur choix. Avec cette semaine pour les juger : Vincent Guerlais. Originaire de Nantes, ce chef pâtissier, qui a réalisé ses premiers gâteaux dès l'âge de 7 ans, se définit comme un agitateur de papilles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert

