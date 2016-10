RTL TVI 20:55 bis 22:40 Sonstiges Camping Paradis Noces de toile F 2014 Stereo Merken C'est l'effervescence au camping à la veille de l'élection de Miss Camping. Alors que Tom et ses collègues s'affairent aux préparatifs de la soirée, de nouveaux vacanciers arrivent, avec leur flot de nouvelles perturbations... Revenue au Camping Paradis où elle a passé toute sa jeunesse, pour fêter son mariage prochain, Lola retrouve Fred, son premier amour... A quelques jours de ses noces, les certitudes de la demoiselle vont être bouleversées... Philippe et Agnès, quant à eux, passent leurs premières vacances sans enfants depuis... très longtemps. Si Agnès rêve de tête-à-tête romantiques, son conjoint envisage les choses de manière beaucoup plus... festive !... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Ournac (Tom Delormes) Thierry Heckendorn (André) Patrick Guérineau (Xavier) Géraldine Lapalus (Amandine) Aurélie Konaté (Aurélie) Laetitia Milot (Laëtitia) Bruno Slagmulder (Philippe) Originaltitel: Camping Paradis Regie: Philippe Proteau Drehbuch: Céline Guyot, Martin Guyot, Gaëlle Thomas, Nicolas Douay Musik: Frédéric Porte