Pour fêter Halloween, Jacques van den Biggelaar retrouve Ludovic Daxhelet, en kilt, à Edimbourg ! Relookés de la tête aux pieds, ils découvrent la ville la plus chère d'Europe. Heureusement, Ludo a toujours quelques bons plans pour se loger, se nourrir et visiter... sans trop dépenser. Info ou Intox... Oupeye est-il le village le plus écossais de Belgique - Ici, le port du kilt est plus qu'une tradition, c'est presque une obligation ! Agent de police ou facteur, tout le monde porte fièrement un tartan sur son lieu de travail. La boisson des morts-vivants... Une brasserie américaine produit chaque année quelques milliers de bouteilles, au liquide rouge sang... Une recette à base de cervelle de chèvre pour assouvir les désirs des zombies... de sortie ! La masseuse Pitbull ! Dorothy mérite bien son surnom ! Elle enlève les tensions musculaires et détend ses patients, d'un bon coup de dent ! On vous le garantit : ses massages ont du mordant ! Chasseurs de fantômes... Sandy et Jonatan investissent le Ram Inn, une ancienne auberge anglaise où une vingtaine de fantômes ont déjà été recensés. Equipés d'appareils pour mesurer la présence d'esprits bons ou maléfiques, ils arpentent ces lieux hantés à la recherche de preuves à nous montrer. La nuit s'annonce... agitée !