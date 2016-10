RTL TVI 13:40 bis 15:45 Sonstiges L'été des passions USA 2003 Stereo Merken A l'aube des années cinquante, Karen Stone a renoncé à Broadway et à sa carrière d'actrice pour épouser un riche businessman américain plus âgé. Après dix ans d'une union aussi solide qu'ennuyeuse, Monsieur Stone décède subitement durant des vacances conjugales en Italie. A la dérive, sa veuve esseulée espère pouvoir rapidement refaire sa vie. Et par l'entremise d'une fascinante mais un peu flétrie comtesse, la voilà bientôt présentée au séduisant Paolo, de plusieurs années son cadet. L'attirance physique ne tarde pas à se transformer en amour... en ce qui concerne Karen en tout cas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Karen Stone) Olivier Martinez (Paolo di Lio) Anne Bancroft (la comtesse) Rodrigo Santoro (le jeune homme) Brian Dennehy (Tom Stone) Roger Allam (Christopher) Victor Alfieri (Lorenzo) Originaltitel: The Roman Spring of Mrs. Stone Regie: Robert Allan Ackerman Drehbuch: Martin Sherman, Tennessee Williams Musik: John Altman

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 68 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 48 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 48 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 38 Min.