TV5 18:41 bis 20:19 Sonstiges Les déferlantes F 2013

Réfugiée à La Hague après un drame personnel, Louise passe son temps à arpenter la côte balayée par le vent et la pluie et n'a noué que peu de contacts humains. Un jour débarque Lambert, venu vendre la maison familiale. Un retour qui provoque au village des réactions étranges...

Schauspieler: Sylvie Testud (Louise) Bruno Todeschini (Lambert) Daniel Duval (Théo) Bulle Ogier (Florelle) Eva Ionesco (Lili) Yannick Rénier (Tristan) Originaltitel: Les déferlantes Regie: Eléonore Faucher Drehbuch: Laurent Vachaud, Eléonore Faucher, Éléonore Faucher, Claudie Gallay Musik: Laurent Petitgand Altersempfehlung: ab 12