Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Philharmonisches in Ö1

Giuseppe Verdi: Vorspiel zu "Un ballo in maschera" (Leitung: Giuseppe Sinopoli) (Aufgenommen im Dezember 1983)

Robert Schumann: Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61 (Leitung: Giuseppe Sinopoli) (Aufgenommen 1984 im Wiener Musikverein)

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur KV 449 (Leitung: Claudio Abbado; Maria Joao Pires, Klavier) (Aufgenommen 1993 im Wiener Musikverein)

Franz Liszt: "Orpheus", sinfonische Dichtung Nr. 4 S 98 (Leitung: Giuseppe Sinopoli) (Aufgenommen 1996 im Großen Musikvereinssaal Wien)

Edvard Grieg: 2. Satz aus der Violinsonate F-Dur op. 8 (Augustin Dumay, Violine; Maria Joao Pires, Klavier)