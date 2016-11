Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Warte nicht auf bessre Zeiten: Wolf Biermann wird 80 Merken Wolf Biermann, streitbarer Lyriker und Liedermacher, übersiedelte freiwillig 1953 in die DDR und musste sie unfreiwillig 1976 wieder verlassen. Mit vielen großen Literaturpreisen geehrt, überzeugen seine Lieder wie eh und je. Auch in verändertem Kontext bewahren seine Texte ihre Gültigkeit: "Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit". Rechtzeitig vor seinem 80. Geburtstag am 15. November hat er seine Autobiographie veröffentlicht: "Warte nicht auf bessere Zeiten". Die Spielräume legen aus diesem Anlass Biermann-Musik auf - mit und ohne ihren Autor und Komponisten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mirjam Jessa