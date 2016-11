Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Abenteuer Interpretation: 20 Jahre L'Orfeo Barockorchester Merken Im November vor genau 20 Jahren hat alles begonnen: Im Rahmen der Linzer Konzertreihe "Alte Musik im Schloss" spielt erstmalig ein in Linz beheimatetes neues Orchester, das sich mit alten Instrumenten (so genannten "originalen") und einer historisch informierten Aufführungspraxis der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts widmet: das L'Orfeo Barockorchester unter der Leitung der Geigerin Michi Gaigg. Obwohl das Orchester "barock" in seinem Namen trägt, reicht das Repertoire inzwischen bis Schubert und Mendelssohn. 30 CD-Aufnahmen - vielfach prämiert und von höchster Qualität - hat das Linzer Orchester inzwischen vorgelegt, neben unzähligen Konzerten und Opernaufführungen in ganz Europa. Nicht nur die Entdeckung vieler Raritäten sind Michi Gaigg und ihrem Orchester zu verdanken (Singspiele von Telemann, Suiten von J.C.F. Fischer oder Symphonien von Anton Fils), sondern auch eine bemerkenswert eigenwillige Handschrift bei der Interpretation bekannter Werke, etwa Schuberts Sinfonie Nr. 5. Wer kann heute noch durch Spielweise, Phrasierung und Klang überraschen, manchmal auch irritieren? Michi Gaigg und L'Orfeo können es. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans Georg Nicklaus