Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Label mit Vespa. Französische Kammermusik auf jungem label Merken Das CD-label "La dolce volta" feiert eben seinen fünften Geburtstag. Neben etablierten Künstlerinnen wie Natalie Dessay oder lebenden Legenden wie Menachem Pressler produziert die Firma Programme von französischen bzw. frankobelgischen Talenten. Die Cellistin Camille Thomas und der Pianist Julien Libeer (die, Zitat, "nicht nur musikalische Freundschaft verbindet") legen hiermit ein interessantes Duo-Album vor, in dessen Zentrum ein berühmtes und ein kaum bekanntes Werk stehen. Von César Francks A-Dur-Sonate (original für Violine und Klavier) gibt es bereits an die 100 Aufnahmen, über 20 davon in der Version für Violoncello & Klavier. Vorliegende Einspielung zeigt eine mutige Cellistin, die selbst schwierige Passagen nur ein Oktave tiefer spielt als in der Originalversion - ein Cello singt in Geigen-Sphären. Aufnahmen der Solosonate von Eugene Ysaÿe (von dem man sonst nur die Solowerke für Violine kennt) aus dem Jahr 1923 gibt es dagegen erst ein knappes Dutzend, und Camille Thomas' Interpretation ist einer der makellosesten und leidenschaftlichsten. Drum herum gruppiert das Duo einige "Madeleines" von Fauré, Duparc und Saint-Saëns (auch den Schwan!!!). In Google-Kalender eintragen Moderation: Albert Hosp