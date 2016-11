Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Merken <bk>Ludwig van Beethoven: Hornsonate F-Dur op. 17<ek><bk>Robert Schumann: Adagio und Allegro As-Dur op. 70 (Alec Frank-Gemmill, Horn; Alasdair Beatson, Klavier) (Aufgenommen am 1. Februar in der Wigmore Hall, London) <ek><bk>Igor Strawinsky: Suite aus "L'Histoire du Soldat" (Die Geschichte vom Soldaten)<ek><bk>Darius Milhaus: Scaramouche, Suite op. 165b (arrangiert für Klarinette und Klavier)<ek><bk>Eric Satie: Gnossienne Nr. 1 und 4<ek><bk>Béla Bartók: Contrasts Sz 111 (Alexandre Tharaud, Klavier; Daniel Hope, Violine; Sabine Meyer, Klarinette) (Aufgenommen am 2. November 2015 in der Wigmore Hall, London) In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Kislinger