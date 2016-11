SWR 2 21:03 bis 22:00 Sonstiges Klassiker Glockenklang Merken Im November und Dezember sind aufgrund der vielen kirchlichen Feiertage besonders oft die Klänge der Glocken zu hören. Auch Komponisten haben sich immer wieder mit dem Glockenklang beschäftigt und eine Vielzahl interessanter, ganz individueller Werke zu diesem Thema hinterlassen. Benjamin-Gunnar Cohrs hat sich wieder einmal in den Repertoire-Keller begeben und dort nach Stücken zum Thema "Glocken" gesucht. Er hat dabei eine Menge kaum gespielter, schöner Werke entdeckt. In der Sendung stellt er Ihnen orchestrale Glockenklänge verschiedenster Art von bekannten und weniger bekannten spätromantischen Komponisten vor - Claude Debussy, Edward Grieg, Rued Langgaard, GianFrancesco Malipiero, Maurice Ravel, Ottorino Respighi und Guy Ropartz: diverse Kirchenglocken, das Tagesgeläute zum Morgen, Mittag und Abend, asiatische Tempelglocken und schließlich das Geläute des Petersdoms. In Google-Kalender eintragen Moderation: Benjamin-Gunnar Cohrs