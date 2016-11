SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert Merken <bk>John Adams: Short ride in a fast machine (SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Fabrice Bollon) <ek><bk>Aaron Copland: Appalachian Spring, Suite (New York Philharmoniker, Leitung: Leonard Bernstein) <ek><bk>John Cage: "Five" für 5 Stimmen a cappella (SWR-Vokalensemble Stuttgart, Leitung: Marcus Creed) <ek><bk>Samuel Barber: Adagio für Streichorchester op. 11 (Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung: Carl St.Clair) <ek><bk>Leonard Bernstein: Sinfonische Tänze aus "West Side Story" (Los Angeles Philharmonic Orchestra, Leitung: Leonard Bernstein) In Google-Kalender eintragen