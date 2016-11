ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Ein starker Abgang USA 2003 2016-11-10 07:50 Stereo Merken Rorys letzter Tag in Chilton steht bevor. Unter die Vorfreude auf den Abschluss und die Reise durch Europa mischt sich jedoch die Nachricht, dass keiner von Rorys Stipendien-Anträge für Yale genehmigt wurde. Ohne Lorelais Wissen wendet sie sich an ihre Großeltern und bittet sie um finanzielle Unterstützung mit den damit einhergehenden Verpflichtungen. Für Lorelai ergibt sich dadurch die Möglichkeit, das restliche Geld ihres Vaters zu verwenden, um das Dragonfly Inn zu kaufen. Während Rory in Chilton die Abschlussrede halten darf, erhält sie ständig einen Anruf auf ihrem Handy von Jess?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips