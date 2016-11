ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Ernste Absichten USA 1998 Stereo Merken Gerade als Doug und Carrie mit ihren Freunden ihren Hochzeitstag feiern, taucht überraschend Dougs Tante Sheila aus Florida auf. Freudestrahlend verkündet sie, dass sie ihren Mann Hank verlassen hat, um ihr Leben endlich in vollen Zügen zu genießen. Doug ist entsetzt - schließlich waren Sheila und Hank wie Eltern für ihn. Doch damit nicht genug: Sheila verliebt sich in Dougs Schwiegervater Arthur, der der lebenslustigen Frau nicht gerade abgeneigt ist. Zwischen den beiden funkt es gewaltig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Lisa Rieffel (Sara Spooner) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Brian K. Roberts Drehbuch: Jeff Sussman Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross