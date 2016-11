Anixe HD 20:15 bis 21:15 Comedyserie Ein Mann steht seine Frau Risiken und Nebenwirkungen D 1997 Merken Im Ökohaus der Schillings fallen wieder einmal erschreckend hohe Reparaturkosten an. Kristians Gehalt als Sekretärin reicht hinten und vorn nicht. Da fällt seinem Schwager Josef eine Lösung ein: Kristian könnte sich als Versuchsperson für eine Pharmafirma zur Verfügung stellen, die die Pille für den Mann testet! Was beide nicht wissen: Die Forscher haben die erforderlichen Tierversuche abgebrochen und sind verfrüht zu Menschenversuchen übergegangen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Zierl (Kristian(e)) Hans-Peter Korff (Josef) Kristina van Eyck (Dr. Berplesch) Max Herbrechter (Dr. Passow) Michael Brandner (Dr. Schelsky) Originaltitel: Ein Mann steht seine Frau Regie: Ulli Baumann