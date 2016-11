Anixe HD 15:00 bis 16:00 Arztserie Alphateam Amok D 1996 Merken In einer Tanzschule verletzt ein Amokläufer 3 Menschen mit einem Flammenwerfer. Während Tina und die anderen Opfer auf der Intensivstation behandelt werden, wird ein erfolgloser Selbstmörder eingeliefert. Nach der OP wird dieser auf die Intensivstation verlegt, da noch niemand weiß, dass er der Amokläufer ist. Bei Corinna wird in der Zwischenzeit eine Schwangerschaft festgestellt. Ihr Vater ist der Ansicht, dass sie noch zu jung sei, und will dass sie ihr Kind abtreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Karen Böhne (Dr. Schaller) Mila Mladek (Dr. Maibach) Vivian Ramke (Tina) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Frank Strecker Drehbuch: Renate Goergen, Ernst Kleemann