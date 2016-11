Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Einfach nur leben D 2001 Merken Die 16-jährige Liesbeth leidet seit Jahren an Hepatitis C und wartet verzweifelt auf eine Spenderleber. Eines Tages taucht in Liesbeths Zimmer eine Patientin auf, die sich auffällig für das Mädchen interessiert. Schwester Stephanie merkt bald, dass es sich bei der Frau um Liesbeths leibliche Mutter handelt. Sie hat vor Jahren im Affekt ihren Ehemann erschossen und ist kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Als sich Liesbeths Zustand dramatisch verschlechtert, fasst Annemarie einen folgenschweren Entschluss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Jaecki Schwarz (Prof. Friedländer) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Ulrike Mai (Schwester Elke Richards) Christoph Schobesberger (Dr. Johannes Stein) David C. Bunners (Dr. Markus Meier-Liszt) Constanze Roeder (Dr. Berger) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Ingrid Föhr, Clemens Berger Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer