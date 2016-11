ATV 2 03:15 bis 03:55 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil 33 Kugeln USA 2007 Stereo Merken Als vier Polizisten einen Drogendealer stellen, stirbt nicht nur der Dealer bei dem Schusswechsel, sondern auch dessen kleiner Sohn, der im Wagen des Vaters saß und laut Aussagen der Cops bewaffnet war und das Feuer auf sie eröffnet hat. Jordans erste Untersuchung scheint diese Version zu bestätigen, aber nach einem Gespräch mit der Mutter des Jungen, die beteuert, dass er niemals eine Waffe abgefeuert hätte, untersucht Jordan das Opfer erneut. Dabei findet sie tatsächlich Hinweise darauf, dass die Polizisten gelogen und dem Jungen die Waffe erst nach der Schießerei in die Hand gedrückt haben. In Boston löst der Fall indessen heftige Unruhen aus, in die auch Woody und Lu geraten, als sie am Tatort erneut nach Beweisen suchen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: John Badham Drehbuch: Tim Kring, Rob Fresco Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin