Kapitän Wolf Larsen, der als berüchtigter "Seewolf" gefürchtet wird, führt ein eisernes Regime auf seinem Segelschiff. Auf hoher See nimmt er den Schiffbrüchigen Literaturkritiker Humphrey van Weyden auf. Doch anstatt ihn wie erhofft an Land abzusetzen, verdonnert ihn der grimmige Mannschaftsführer zu harter Arbeit. Die rauen Sitten an Board machen dem jungen Mann zu schaffen. Immer wieder wird er in psychologische Duelle mit dem Seewolf verwickelt und reift daran. Als auch noch die junge Autorin und Reederstochter Maud Brewster unfreiwilliger Gast wird, entbrennt der Machtkampf zwischen van Weyden und dem Kapitän vollends?.