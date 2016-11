ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Knockout USA 2007 2016-11-10 14:05 Stereo Merken Während Danny McCoy und Delinda Deline in Boston Urlaub machen, begleiten Jordan und Woody die beiden zu einem Boxkampf von Dannys Freund Colin Walsh. Colin bekommt im Ring einige schwere Treffer ab, kann den Kampf aber überraschend dennoch für sich entscheiden. Als er am nächsten Tag tot aufgefunden wird, sieht es zunächst aus, als sei er an den Folgen der Schläge an inneren Blutungen gestorben. Doch die Autopsie beweist, dass Colin nicht erschlagen, sondern vergiftet wurde. Woody und Danny verdächtigen daraufhin Colins Trainer Mickey Rowan. Als auch er ermordet wird, fällt der Verdacht auf Colins Ehefrau Sandy?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Josh Duhamel (Danny McCoy) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Tim Kring, Rob Wright Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin