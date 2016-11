Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Gute Mutter, schlechte Mutter? Elisabeth Badinter. Für die Gleichheit der Geschlechter / Mutterliebe. Ein Blick in die Geschichte und in andere Kulturen / Das Kalenderblatt 9.11.: Der deutsche Mehrfachgedenktag. Von Susanne Tölke Merken Elisabeth Badinter - Für die Gleichheit der Geschlechter. Autorin: Stephanie Metzger. Sie gilt als Feministin mit Sprengkraft, die französische Philosophin Elisabeth Badinter. Weil sie sich gegen radikal feministische Positionen stellt, bei denen Frauen zu Opfern werden und Männer immer Täter sind, und an der Gleichheit der Geschlechter fest hält. Weil sie als Feministin auch die Krise der Männer analysiert, wie sie die Erosion patriarchaler Ordnungen mit sich bringt. Oder weil sie - wie in ihrem letzten Buch Der Konflikt. Die Frau und die Mutter - ein heute neu erstarkendes "naturalistisches" Mutterbild dekonstruiert, das Frauen in Konflikt bringt mit den lang erkämpften Errungenschaften der Emanzipation. Durch die Deutlichkeit und Streitbarkeit ihrer Positionen schafft es Elisabeth Badinter regelmäßig die Diskussion über feministische Theorie und den Stand weiblicher Emanzipation aufzumischen. Eine Vorstellung ihrer Thesen bedeutet demnach immer auch, die gegenwärtigen Verhältnisse zwischen den Geschlechtern schonungslos zu befragen und alternativen Entwürfen von Weiblichkeit nachzuforschen. In Google-Kalender eintragen