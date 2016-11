Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Freidenker gegen den Strom Anton Wilhelm Amo. Ein versklavter Schwarzer lehrt Philosophie / Simone Weil. Allein gegen das Leid der Welt / Das Kalenderblatt 9.11.: Der deutsche Mehrfachgedenktag. Von Susanne Tölke Merken Anton Wilhelm Amo - Ein versklavter Schwarzer lehrt Philosophie. Autor: Rolf Cantzen. Sein genaues Geburtsdatum ist ebenso unbekannt wie sein Todesdatum. Anton Wilhelm Amo wurde von Sklavenhändlern 1707 aus dem heutigen Ghana nach Wolfenbüttel verschleppt. Er war damals etwa 5 Jahre alt. Anders als die meisten sogenannten Hofmohren erhielt Amo eine Schulbildung. Sein Herr, der Herzog Anton Ulrich, schickte ihn sogar auf die Universität Halle. In Halle lehrten aufgeklärte Philosophen, die Amo förderten. Wie seine Lehrer ist Amo der Frühaufklärung zuzurechnen. Amo schreibt Mitte der 1730er Jahre zuerst eine Abschlussarbeit, in der er die rechtlich ungesicherte Situation der Schwarzen in Europa thematisiert. In einer zweiten Abschlussarbeit lotet er die Grenzen der Erkenntnis aus. Ein Ausspruch von ihm lautet: "Es genügt nicht, die Wahrheit zu sagen, wenn nicht die Ursache der Unwahrheit bestimmt ist." An den Universitäten Halle und Jena unterrichtet er nach seinem Studium Philosophie. Nach einer Hetzkampagne gegen ihn als Schwarzen und weil er in Deutschland keine Zukunft mehr hat, schifft er sich nach Ghana ein. Dort verlieren sich seine Spuren. In Google-Kalender eintragen

