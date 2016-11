Bayern 2 05:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen 9. November 1989: Mauerfall in Berlin. Wie wird das Thema in der Schule vermittelt? / Abschließende Abstimmung über das Arzneimittelgesetz im Bundestag - Streitpunkt ist der Test an Demenzkranken / 10 Jahre neue Synagoge in München: Wie hat sich das Leben in der Gemeinde in München entwickelt / Diabeteskranke Kinder werden der Schule verwiesen / Die Presse mit Astrid Freyeisen / Gedanken zum Tag von Danah Boyd / Ende der Welt von Gregor Hoppe / Hillary Clinton oder Donald Trump. Die Präsidentschaftswahl in den USA / Gespräche mit Rolf Büllmann und Sabrina Fritz, ARD Washington / Gespräch mit Michael Hochgeschwender, Amerikanist und Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte / Gespräch mit Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags / Gespräch mit Omid Nouripour, Außenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion / Gespräch mit Jürgen Hardt, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit / Gespräch mit Harold Faltermeyer, Komponist und Produzent / Beri Merken 9. November 1989: Mauerfall in Berlin. Wie wird das Thema in der Schule vermittelt? / Abschließende Abstimmung über das Arzneimittelgesetz im Bundestag - Streitpunkt ist der Test an Demenzkranken / 10 Jahre neue Synagoge in München: Wie hat sich das Leben in der Gemeinde in München entwickelt / Diabeteskranke Kinder werden der Schule verwiesen / Die Presse mit Astrid Freyeisen / Gedanken zum Tag von Danah Boyd / Ende der Welt von Gregor Hoppe / Hillary Clinton oder Donald Trump. Die Präsidentschaftswahl in den USA / Gespräche mit Rolf Büllmann und Sabrina Fritz, ARD Washington / Gespräch mit Michael Hochgeschwender, Amerikanist und Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte / Gespräch mit Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags / Gespräch mit Omid Nouripour, Außenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion / Gespräch mit Jürgen Hardt, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit / Gespräch mit Harold Faltermeyer, Komponist und Produzent / Beri In Google-Kalender eintragen Moderation: Uwe Pagels