NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 9. November 1841: Der Geburtstag des britischen Königs Edward VII. Merken Sechs Jahrzehnte lang stand er im Schatten seiner Frau Mama, und die war bis zuletzt nicht davon überzeugt, dass ihr Ältester einen brauchbaren Monarchen abgeben würde: Ständig nörgelte Queen Victoria an "Bertie" herum, wie der Thronfolger zuhause bei Königs gerufen wurde. Allerdings tat Albert Edward auch einiges dafür, dass seine Mutter an ihm verzweifelte. Als zweites von neun Geschwistern geboren, waren seine Aussichten nicht sonderlich vielversprechend: Edward galt als nicht sonderlich helle, unaufmerksam, und mit wenig Interesse an Politik ausgestattet. Das erwachte später, verband sich aber gleich mit dem Drang, aktiv in der Politik mitzumischen - für ein repräsentatives Staatsoberhaupt nicht ziemlich. Die Wartezeit aufs Amt vertrieb sich der König in Spe mit gutem Essen, Zigarren und Glückspiel, zahlreichen Jagdausflügen und mindestens ebenso zahlreichen Affären - was ihn einige Male in Bedrängnis brachte, und zweimal sogar vor Gericht. 55 außereheliche Beziehungen werden ihm nachgesagt, darunter mit der Mutter von Winston Churchill und der Urgroßmutter von Camilla, Frau des aktuellen Thronfolgers Prinz Charles. Mit 59 Jahren wurde Edward VII. dann doch noch König, und ein gar nicht mal schlechter. In Google-Kalender eintragen