hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "Der Turm" Merken Die erste dramatische Arbeit des jungen Emigranten Peter Weiss war ein Hörspiel. 1948 durch eine Experimentierbühne uraufgeführt, fand es erst 14 Jahre später seinen Weg in den deutschen Rundfunk. Es stellt in einer Art Gleichnis das Heraustreten eines Menschen aus zwanghaften Bindungen in die Freiheit dar. "Vor vielen Jahren hat Pablo im Turm gelebt. Draußen in der Welt ist er jedoch den Turm nie richtig losgeworden. Der Turm lebt mit einer dumpfen Schwere in ihm fort. Die Flucht hilft Pablo nichts. Nur wenn er es wagt, noch einmal tief in den Turm einzudringen und sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, kann er sich vielleicht befreien ... Erst wenn er sich aus dem Turm befreit, gewinnt er sich selbst, gewinnt er seinen Namen." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Walter Andreas Schwarz (Prolog), Hartmut Reck (Pablo), Walter P. Jacob (Direktor), Elisabeth Kuhlmann (Verwalterin), Willy Trenk-Trebitsch (Zauberer), Eric Schildkraut (Zwerg), Herbert Mensching (Carlo), Lola Müthel (Dompteuse), Hans Caninenberg (Stimme d Regie: Walter Knaus Musik: Enno Dugend