AXN 01:25 bis 02:15 Krimiserie The Shield Zugedröhnt USA 2006 16:9 Merken Kavanaugh bittet Vic und sein Team zum Verhör - an dem Tatort, an dem Terry Crowley ermordet wurde. Lemonhead wartet im Gefängnis darauf, dass jemand seine Kaution bezahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Dean White Drehbuch: Sarah Fain, Elizabeth Craft, Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16