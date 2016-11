AXN 22:35 bis 23:25 Krimiserie The Shield Deal mit dem Teufel USA 2006 16:9 Merken Bei dem Versuch, den inhaftierten Lemonhead zu beschützen, gerät Vic in eine Falle. Claudette und Dutch fahnden nach einem Mann, der homosexuelle Männer mit Rattenfallen attackiert. Vic beginnt eine Affäre mit Kavanaughs Frau Sadie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Charles H. Eglee, Kurt Sutter Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16