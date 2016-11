RTL II 22:15 bis 23:15 Dokumentation Babys! Kleines Wunder - großes Glück D 2014 16:9 HDTV Merken Devrim ist 35 Jahre alt und Mutter dreier Töchter. Während ihr Ehemann auf die Kinder aufpasst, macht sie sich mit Schwägerin Meike auf den Weg zur Geburtsvorbereitung. Sie ist bereits in der 35. Schwangerschaftswoche. Der leitende Oberarzt erklärt, dass erneut ein Kaiserschnitt ansteht, da die werdende Mutter bisher noch kein Kind auf natürlichem Wege zur Welt gebracht hat. Während der Operation möchte Devrim sich sterilisieren lassen, auch der Arzt unterstützt diese Entscheidung. Sollte der vierte Kaiserschnitt gut verlaufen, steht der Entschluss fest. Zwei Wochen später werden wie geplant der Kaiserschnitt und die Sterilisation durchgeführt. Der Eingriff verläuft problemlos. Die kleine Dilay-Nehir kommt mit 2910 Gramm zur Welt und misst 51 Zentimeter. Die 39-jährige Viola ist bereits zweifache Mutter. Nach einer Fehlgeburt ist sie erneut schwanger, doch auch diesmal platzt die Fruchtblase viel zu früh. Die Ärzte sind bemüht, die Schwangerschaft zu erhalten, da die Überlebenschancen bei Babys in der 23. Schwangerschaftswoche bei nur 50 Prozent liegen. Leider entstehen bei Viola Blutungen und eine Entzündung. Die Ärzte entscheiden sich daher für einen Kaiserschnitt. Mit gerade einmal 560 Gramm kommt Marie auf die Welt. Im ersten Moment geht es dem Frühchen besser als gehofft, doch schon kurze Zeit später entstehen Komplikationen. Das Kind muss in eine Kinderklinik verlegt werden. Hier entwickelt sich das Baby positiv. Fünf Monate nach der Geburt wiegt Marie 2750 Gramm und darf endlich nach Hause zu Viola und ihrem Lebensgefährten Christoph (27). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babys! Kleines Wunder - großes Glück