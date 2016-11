Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Live-Mitschnitte Das Julia-Hülsmann-Trio und der Sänger Theo Bleckmann Merken Im Jahr 2015 hat die Berliner Pianistin Julia Hülsmann ihr neuntes Album vorgelegt "Unsung Weill" heißt es und neben feinsinnigen Interpretationen von Kompositionen aus dem Werk von Kurt Weill stellte sie darauf auch eigene Stücke vor, die sie zu Gedichten amerikanischer Autoren wie Walt Whitman und Langston Hughes geschrieben hat. Der aus Deutschland stammende und seit den 80er Jahren in New York lebende Vokalist Theo Bleckmann verleiht jedem Detail in der Musik und in den Geschichten, die in ihr erzählt werden, Größe und Nachdenklichkeit - vielleicht ja auch, weil er aus einer nahezu zurückgenommenen Haltung heraus singt. Mit ihm und ihren langjährigen Trio-Partnern bringt Julia Hülsmann Poesie zum Klingen, versetzt sie in faszinierend fein pulsierende Schwebezustände und verleiht den Klängen auch in ihren songhaften Instrumentalstücken immer eine poetische Dimension. Wir senden einen Konzertmitschnitt vom 31. Jazzfestival Würzburg. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson Gäste: Gäste: Theo Bleckmann (Gesang), Julia Hülsmann (Klavier), Marc Muellbauer (Kontrabass), Heinrich Koebberling (Schlagzeug)

