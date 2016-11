Bayern 4 19:05 bis 20:00 Jazz Classic Sounds in Jazz My Blue Hour. Mit Musik von Kenny Burrell, Nat King Cole, Kenny Barron, Avishai Cohen u.a. Merken My Blue Hour. Mit Musik von Kenny Burrell, Nat King Cole, Kenny Barron, Avishai Cohen u.a. In Google-Kalender eintragen Moderation: Roland Spiegel