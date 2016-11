NDR 01:30 bis 02:00 Reportage Panorama - die Reporter Rico, ich und die Sache mit der Bürgermeisterwahl D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Das wird nichts, war der erste Gedanke des Autors Robert Härtel, als ihm sein alter Kumpel Rico von seiner neusten Idee erzählte: Er, Rico Badenschier, werde in den Wahlkampf ziehen, und zwar für das Amt des Oberbürgermeisters in Schwerin, für die SPD. Hoffnungslos, dachte der Autor. Erstens hat Rico keine Zeit für Wahlkampf, er ist Oberarzt und hat drei Kinder. Zweitens kennt ihn niemand in Schwerin, er ist gerade einmal seit zwei Jahren "Hinterbänkler" im Stadtrat. Und drittens hat die SPD zurzeit ohnehin einen schweren Stand. Doch Rico hat kandidiert. Das wollte sich sein Freund und "Panorama"-Reporter Robert Härtel näher ansehen und begleitete ihn ein Jahr lang mit der Kamera. Das Ergebnis: ein subjektiver Film über die Widrigkeiten eines Wahlkampfes und zugleich ein Liebesbekenntnis an die Demokratie. Ach, und dann die Frage, hat Rico es geschafft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panorama - die Reporter Regie: Robert Härtel