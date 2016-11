Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Querköpfe Kabarett, Comedy & schräge Lieder Ausgezählt. Die Satireshow zur US-Wahl Merken Wenige Stunden nach Auszählung der Stimmen, kurz nachdem fest steht, ob der neue "mächtigste Mann der Welt" eine Frau ist, am Abend eines langen Tages voller Bekenntnisse, Gratulationen, Einsichten und Entschuldigungen, verwandeln sich die "Querköpfe" in ein kabarettistisches Wahlstudio. Wir bieten die schnellste Satire zur US-Wahl, haben die skurrilsten O-Töne aus der Nacht der Entscheidung, die seltsamsten Statements vom Morgen danach, die eigenartigsten Sieger- und Verliererporträts, verwirrende Grafiken, misslungene Interviews und auch sonst alles, was so eine Megawahl hörenswert macht. Nicht fehlen darf dabei der satirische Rückblick auf den Wahlkampf in den USA - oder, wie wir im gemäßigten Mitteleuropa sagen: die Schlammschlacht. Axel Naumer macht den Tag zur Nacht und präsentiert diese wahrscheinlich übermüdetsten "Querköpfe" des Jahres. In Google-Kalender eintragen